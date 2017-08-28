Робот-кухар, рок-музикант та домогосподарка: як машини підкорюють людські професії (відео)

На планеті з’являється все більше роботів. Науковці створюють їх для допомоги людям. Так було створено роботів-собак, призначених для транспортування обладнання військових, а також роботів-домогосподарок, які можуть навести лад в квартирі чи приготувати вечерю не гірше за професійного кухаря.

У Японії та США роботи вже стали повноцінними працівниками заводів, бо замінюють працю кількох людей. Існують також машини-музиканти, яких зібрали у робо-рок-гурт та мініатюрні роботи-комахи, які навіть здатні запилити рослини.

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Але найбільше винахідники прагнуть зробити машини схожими на людей, щоб роботи вміли самостійно мислити та приймати рішення. Поки незрозуміло, до чого це може призвести - появи ідеального штучного інтелекту чи повстання машин проти людства.