У роботі Facebook стався збій (фото)
11:53, 01 вересня 2017Наука та IT
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Facebook знову "ліг": виникли проблеми під час користування соціальною мережею.
Ілюстрація REUTERS
У п'ятницю, 1 вересня у роботі найпопулярнішої в Україні соцмережі Facebook стався збій. Так, при вході на сторінку з'являється сповіщення про помилку.
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"Вибачте, щось пішло не так. Ми працюємо над цим, й виправимо це, щойно зможемо", - йдеться у повідомленні.
Скріншот
Oups... @facebook is down... pic.twitter.com/87R8ZtV6PE— Tristan Viller (@TristanViller) September 1, 2017
Як повідомляв УНІАН, 23 серпня у деяких користувачів Facebook виникли проблеми під час користування соціальною мережею. За деякими даними, сторінки Facebook не завантажувалися у користувачів інтернет-браузера Google Chrome.
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