У роботі Facebook стався збій (фото)

У п'ятницю, 1 вересня у роботі найпопулярнішої в Україні соцмережі Facebook стався збій. Так, при вході на сторінку з'являється сповіщення про помилку.

Читайте такожРейтинг найпопулярніших сайтів в Україні: ВКонтакте вибув з 10-ки, Facebook "злетів" (інфографіка)

"Вибачте, щось пішло не так. Ми працюємо над цим, й виправимо це, щойно зможемо", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 23 серпня у деяких користувачів Facebook виникли проблеми під час користування соціальною мережею. За деякими даними, сторінки Facebook не завантажувалися у користувачів інтернет-браузера Google Chrome.