Астрономи виявили нові гігантські комети

Американські астрономи виявили, що довгоперіодичних комет, ядра яких в діаметрі сягають не менше кілометра, приблизно в сім разів більше, ніж вважалося раніше. Відповідне дослідження опубліковане в Astronomical Journal, коротко про нього повідомляє НАСА.

Фахівці також підрахували, що довгоперіодичних комет (тобто з періодом обертання навколо світила від 200 років) в середньому в два рази більше, ніж аналогічних небесних тіл, рух яких визначається гравітаційним впливом Юпітера. Останні об'єкти обертаються навколо Сонця з періодом близько 20 років.

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Уточнити кількість авторам вдалося після того, як були проаналізовані дані, отримані інфрачервоним телескопом WISE (Wide-Field Infrared Survey Explorer). Фахівцям вперше вдалося оцінити розміри ядер довгоперіодичних комет, які, як правило, ховаються комою — туманною газопилової оболонкою небесного тіла.

Хімічний склад комет практично не змінився з моменту формування Сонячної системи. Частина води потрапила на Землю, ймовірно, з даних небесних тіл. Їх дослідження дозволяє зрозуміти ранню історію планети.