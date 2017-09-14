Джобсом більше не пахне: експерти висловилися про презентацію Apple

Apple представила одразу три нових iPhone, один з яких, iPhone X, — величезний, напханий інноваціями та найдорожчий на ринку смартфонів — одразу став сенсацією.

Навіть найбільш жовчні критики Apple констатують: ця технологічна компанія знову здатна на дива, йдеться в статті журналу "Новое время".

Презентація дала відповідь на два питання: Стівом Джобсом в Apple більше не пахне й Apple ще здатна створювати дивовижні продукти.

Перша реакція експертів та аналітиків на iPhone X виявилася у цілому позитивною. У першу чергу тому, що якби не було "десятки", Apple вже цілком можна було б хоронити. Але iPhone X дозволяє говорити про те, що Apple здатна на нові й оригінальні технологічні рішення. Це дуже дорогий смартфон, але його дизайн і набір характеристик дозволяють говорити про нього як про унікальний продукт, у якого є своє місце на ринку. Водночас експерти не схильні вважати iPhone X революцією.

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До числа найбільш часто згадуваних моментів відносяться побоювання щодо зручності розблокування iPhone X, коли він лежить на столі. В умовах відсутності сканера відбитків, до якого можна було просто прикласти палець, тепер потрібно або нахилятися над столом, або все ж взяти iPhone X в руку і піднести до обличчя.

Також низка оглядачів висловлює побоювання щодо зручності використання екрану з такими маленькими рамками у повсякденному житті.

Крім того, вони зазначають, що революційний набір характеристик iPhone X є революційним більше для самої Apple, ніж для ринку в цілому.

Повний текст матеріалу читайте у свіжому випуску журналу "Новое время" від 15 вересня.

Як повідомляв УНІАН, американська корпорація Apple 12 вересня провела презентацію, на якій показала нове покоління iPhone й наступне оновлення iOS під номером 11.