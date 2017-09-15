Дискримінація в зарплатах і кар'єрному зростанні: екс-співробітниці Google судяться з компанією

У США три колишні співробітниці Google подали в суд на компанію, звинувативши її в дискримінації жінок у оплаті праці та кар'єрному зростанні, повідомляє Медуза з посиланням на The Associated Press.

Позивачки стверджують, що в Google жінки заробляють менше чоловіків, які виконують аналогічну роботу, і з меншою ймовірністю отримують підвищення.

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У позові сказано, що він поданий не тільки від імені трьох колишніх співробітниць, але і «усіх жінок, які працювали в Google в Каліфорнії» за останні чотири роки.

Подали позов співробітниці, які, згідно з документом, звільнилися з Google в період з 2014-го по 2016 рік, зокрема, через «сексистську культуру» в компанії і нестачу кар'єрних можливостей для жінок.

Зазначається, що в серпні один із адвокатів, що представляють позивачок, говорив, що можливість подати в суд на Google розглядають близько 60 колишніх і нинішніх співробітниць.

На початку 2017 року стало відомо, що міністерство праці США виявило в Google «систематичну нерівність» в зарплатах чоловіків і жінок практично на всіх позиціях. У компанії ці звинувачення заперечують.