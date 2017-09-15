Hyperloop One оголосила маршрути, на яких можуть з'явитися перші швидкісні поїзди

Компанія Hyperloop One оголосила маршрути, на яких можуть з'явитися швидкісні поїзди. Десятьох переможців відбирали в ході тривалого конкурсу з більш ніж 2600 заявок. Як пише The Verge, їх довжина варіюється від 335 км до 1100 км.

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У списку п'ять країн: Мексика, Великобританія, Канада, США, Індія. Кращими визнали такі маршрути:

Мексика: Мехіко – Гвадалахара;

Британія: Единбург – Лондон, Глазго – Ліверпуль;

Канада: Торонто – Монреаль;

США: Chicago – Колумбус – Піттсбург, Даллас – Ларредо – Х'юстон, Шейен – Денвер – Пуебло, Маямі – Орландо;

Індія: Бангалор – Ченнаї, Мумбаї - Ченнаї.

Також у компанії повідомили, що разом з Департаментом транспорту Колорадо перевіряють техніко-економічну обґрунтованість проектів, досліджуючи "транспортний попит, економічну вигоду, пропоновані маршрути, потенційні стратегії, нормативну базу" та інші фактори, що впливають на життєздатність швидкісних ліній.

Переможці конкурсу не просто представляли на дизайнерську роботу. У команд є реальна підтримка з боку інвесторів і регулюючих органів.