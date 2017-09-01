Капсули Hyperloop побили власний рекорд швидкості

На випробуваннях експериментальної швидкісної транспортної системи Hyperloop вдалося розвинути швидкість до 355 км/год Попередній рекорд - 324 км/год, встановлений іншою дослідною моделлю, протримався всього добу, передає Бі-бі-сі.

Читайте такожКапсулу швидкісного "поїзда" Hyperloop розігнали до 324 кілометрів на годину (відео)Система Hyperloop поміщає капсули в транспортний тунель з відкаченим звідти повітрям і намагається розігнати їх до дуже високої швидкості, щоб скоротити час у дорозі для пасажирів і вантажів.

Ентузіасти системи стверджують, що не за горами час, коли в ній вдасться розвивати швидкість до 1000 км/ч.

Ідею розроблюваної новоїтранспортної системи Hyperloop першим запропонував в 2013 році глава компанії Tesla Ілон Маск. На цьому тижні в околицях Лос-Анджелеса на спеціальному полігоні довжиною в милю пройшли перші випробування дослідних потягів. Найшвидшим виявився потяг, побудований групою студентів з Німеччини.

Маск написав в соцмережі, що як тільки змагання прототипів закінчилося, команда Hyperloop дозволила "відштовхувальним капсулам" почати самостійний, без управління людиною, рух по випробувальному тунелю.

"Відштовхувальні капсули" раніше використовувалися для приведення в рух дослідних моделей.

Новий рекорд "відштовхувальна капсула" встановила саме у самостійному русі, навіть коли ще не розігналася. За словами Маска, видовище капсули, що рухається по тунелю, "нагадувало гонку буксирів".

Удосконалення траси, вважає він, може вже в наступному місяці довести швидкість руху капсул до 500 км/ч.

Проведені цього тижня випробування показують, що нова технологія здатна розвивати швидкість, близьку до максимальної, на яку здатний існуючий на сьогоднішній день наземний транспорт.

У серпні цього року китайський високошвидкісний потяг "Фусінь" розвинув швидкість 350 км/ч. Китайські фахівці також шукають шляхи удосконалення високошвидкісних залізничних колій і розраховують довести швидкість поїздів до 400 км/ч.

У 2009 році швидкісний потяг TGV виробництва французької Alstom встановив рекорд швидкості на експериментальній ділянці, розігнавшись до 574 км/год, проте пасажирів швидкісні потяги у Франції продовжують возити зі швидкістю 300-320 км/ч.