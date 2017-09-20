Українські вчені відкрили унікальну галактику (фото)

Учені з Головної астрономічної обсерваторії Національної академії наук України відкрили унікальну галактику. Особливість у тому, що вміст у ній всіх хімічних елементів важчий від гелію — найнижчий серед усіх відомих галактик з активним зіркоутворенням.

Групу вчених очолює український академік, вчений Юрій Ізотов (у 2005 році він спільно з американським колегою відкрив одну із наймолодших галактик Всесвіту), передає AIN.ua.

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У 2017 році колектив учених зробив нове відкриття. На попередньому етапі дослідження автори шукали первинні галактики серед 4 млн й знайшли кілька кандидатів. Найбільш достовірною з них виявилася галактика J0811+4730.

Її спостереження проводили на одному з найбільших телескопів світу — Великому бінокулярному телескопі, який знаходиться в Арізоні, США. У нього є два дзеркала, кожне — діаметром 8,4 м.

Відкрита галактика розташована на відстані 600 млн світлових років і досить мала. За розміром вона у десятки разів менша, а за масою — в сто тисяч разів менша, ніж типова спіральна галактика.

Раніше астрофізикам з Японії, Швеції, Великобританії та Німеччини вдалося виявити галактику, в якій відносна частка кисню всього у десять разів нижча, ніж у Сонця.