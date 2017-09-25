У роботі Skype стався масштабний збій (інфографіка)

Користувачі Skype по всьому світу зіткнулися зі збоєм у роботі сервісу. Про це свідчать дані сайту downdetector, що відстежує збої в інтернет-ресурсах.

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Так, проблеми спостерігаються в Україні, Росії, Білорусі, Британії, низці країн Європи. Користувачі скаржаться на проблеми при вході в акаунт, надсилання й отримання повідомлень.

Як повідомляв УНІАН, 3 серпня користувачі Skype по всьому світу знову зіткнулися зі збоями в роботі сервісу. Тоді з проблемами зіткнулися користувачі з України, Румунії, Білорусі, Росії, Болгарії, Італії, Франції, Іспанії, Чехії, Німеччини та інших країн.