У роботі Skype стався масштабний збій (карта)

Користувачі Skype по всьому світу знову зіткнулися зі збоями у роботі сервісу. Збій торкнувся десятки країн, свідчать дані сервісу Downdetector.

"Ми знаємо про проблему, через яку користувачі не можуть отримувати і приймати повідомлення в чатах. Інженерна команда вже займається цією справою", – йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті Skype Heartbeat.

Читайте такожУ Skype прокоментували збій у роботі сервісу

З проблемами в роботі Skype зіткнулися користувачі з України, Румунії, Білорусі, Росії, Болгарії, Італії, Франції, Іспанії, Чехії, Німеччини та інших країн.

Багато користувачів скаржаться на те, що у них не надсилаються повідомлення або дуже довго йдуть до отримувача.

Як повідомляв УНІАН, 19 червня стався збій в роботі сервісу Skype. Про це писали користувачі соціальних мереж з України, країн Євросоюзу та США.

Користувачі скаржилися на те, що їх "викинуло" з програми, і вони не можуть увійти в неї. Інші говорять про те, що відправляють повідомлення, але їх співрозмовники не бачать.