Українські інженери розробили програмне забезпечення проти комп'ютерних вірусів (відео)
13:07, 27 вересня 2017Наука та IT
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Турецька компанія безоплатно передала обладнання, яке негайно повідомляє всім абонентам, що їх серверам загрожує зараження.
Киберполиция навчилася боротися з комп'ютерними вірусами
У Кіберполіції навчилися боротися з комп'ютерними вірусами. Програмне забезпечення проти електронних шкідників розробили українські інженери. Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Відзначається, що турецька компанія безоплатно передала обладнання, яке негайно повідомляє усіх абонентів, що їхнім серверам загрожує зараження. Щойно вірус потрапить у систему, адміністратори усіх компаній отримають СМС чи електронного листа з інструкціями, що можна робити, а що ні. До бази даних вже підключені 560 установ – на кшталт банків, пошти, уряду та парламенту.
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Раніше повідомлялося, що росіян атакував потужний комп'ютерний вірус.
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