Українські інженери розробили програмне забезпечення проти комп'ютерних вірусів (відео)

У Кіберполіції навчилися боротися з комп'ютерними вірусами. Програмне забезпечення проти електронних шкідників розробили українські інженери. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Відзначається, що турецька компанія безоплатно передала обладнання, яке негайно повідомляє усіх абонентів, що їхнім серверам загрожує зараження. Щойно вірус потрапить у систему, адміністратори усіх компаній отримають СМС чи електронного листа з інструкціями, що можна робити, а що ні. До бази даних вже підключені 560 установ – на кшталт банків, пошти, уряду та парламенту.

Читайте такожЗ гаманців вірусу-здирника WannaCry забрали всі гроші

Раніше повідомлялося, що росіян атакував потужний комп'ютерний вірус.