Новий iPhone 8 Plus вибухнув під час підзарядки

На острові Тайвань стався перший випадок загоряння смартфона iPhone 8 Plus. Про це повідомляє портал Gizmochina.

Жінка з прізвищем Ву з тайванського міста Тайчжун придбала золотий iPhone Plus 8 на 64 Гб 23 вересня, на наступний день після старту продажів нового гаджета від Apple. Через п'ять днів пристрій вибухнув під час підзарядки.

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Повідомляється, що в той момент iPhone 8 Plus був заряджений на 70%, і при цьому використовувся оригінальний зарядний пристрій. Власниця «айфона» стверджує, що він вибухнув через три хвилини після підключення до мережі. В результаті вибуху задня панель гаджета відокремилася від решти корпусу.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Україні виявили контрабанду iPhone 8.