В Україні виявили контрабанду iPhone 8

У пункті пропуску "Бориспіль" працівники ДФС вилучили 21 мобільний телефон iPhone 8, що незаконно переміщували через митний кордон України. Про це повідомили територіальні органи Держфіскальної служби у Київській області.

Так, 11 мобільних телефонів iPhone 8+ та 10 мобільних телефонів iPhone 8 з порушенням митних правил намагався ввезти українець, який прилетів зі США транзитом через Німеччину.

Читайте такожМасове виробництво iPhone X відкладається: імовірні проблеми з екраном

"Для проходження митного контролю громадянин обрав спрощену систему – "зелений коридор", чим засвідчив, що не має предметів, обов’язкових до декларування, або обмежених до переміщення через митний кордон України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що телефони було виявлено під час перевірки багажу авіапасажира за допомогою технічних засобів митного контролю.

Як повідомляли ЗМІ, деякі вітчизняні інтернет-майданчики вже приймають попередні замовлення на iPhone 8. Потенційних покупців просять внести передоплату у розмірі $2,3 тис., але при цьому говорять, що "сума неточна".