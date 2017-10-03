Журналісти з'ясували, на що здатні українці заради нового iPhone (відео)

Легендарний Apple вистрілив одразу двома дорогими новинками, чим викликав ажіотаж серед "яблучних" фанатів. Тож журналісти програми "Гроші" вирішили з'ясувати, на що готові прості українці за новенький iPhone, та дізнатися прайс контрабандистів.

Так, спочатку вирішили розмістити оголошення в інтернеті про заміну кришки на iPhone 7 на таку ж деталь від нового - iPhone 8. Першого клієнта довго чекати не довелося.

Айфономанія не на жарт захопила Україну, тому вітчизняні поціновувачі "яблучних" новинок готові на все, щоб отримати гаджет тут і зараз."Кожного року "яблучна" контрабанда прориває український кордон у колосальних масштабах. Але це небезпечно тим, що покупець такого товару не отримує гарантійного обслуговування, закладеного в ціну", - йдеться в сюжеті.

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Джерело "Грошей" розповіло, що більшість iPhone завезені на територію нашої країни незаконно - 50-65%. При цьому такса на нелегальний імпорт дуже вигідна для обох сторін.

"Контрабандисти у першу чергу вирішують питання з митниками. Вартість провезення одного контрабандного iPhone через сухопутний кордон України складає приблизно 15 доларів", - розповів інсайдер.

Також у корупційну гру можуть вступити й місцеві органи, серед яких - податкова. Та у нашій країні такі дії не вважаються злочинними. Все, що світить "айфонному" мафіозі, - штраф, максимум якого може сягнути 17 тисяч гривень.

А якщо підрахувати заробітки чорних торговців "яблучка", на кожному iPhone можна заробити до 30 тисяч гривень.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня у пункті пропуску "Бориспіль" працівники ДФС вилучили 21 мобільний телефон iPhone 8, що незаконно переміщували через митний кордон України.