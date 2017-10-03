"Не ищи меня ВКонтакте: російські сайти випали з десятки найпопулярніших сайтів в Україні (інфографіка)

Соціальна мережа ВКонтакте покинула першу десятку у вересневому рейтингу найпопулярніших серед українців сайтів. Про це свідчать дані Kantar TNS CMeter.

Перше місце в рейтингу зайняв пошуковик Google. За ним слідує відеосервіс YouTube.

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За соцмережею Facebook закріпилася третя позиція рейтингу.

На четвертому місці знаходиться дошка оголошень Olx.

Також, збільшення охоплення спостерігається в Wikipedia, яка завдяки цьому перемістилася з 6 позиції і у вересні замикає Топ-5.

Як повідомляв УНІАН, раніше соціологи розповіли про переваги українців в Інтернеті.