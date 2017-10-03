iPhone 8 Plus став найбільш автономним флагманом на ринку: більше 10 годин роботи

Експерти протестували новий iPhone 8 Plus на час автономної роботи і отримали рекордний показник - більше 10 годин роботи. Про це пише PhoneArena.

Такий результат багато в чому був досягнутий завдяки новому чіпу A11 Bionic - 64-бітний 6-ядерний ARM-мікропроцесор 2017 року. Далі в рейтингу йдуть смартфони Xiaomi Mi 6 і HTC U11, які пропрацювали трохи більше дев'яти годин.

Зате заряджається iPhone 8 Plus гірше конкурентів. На повну зарядку пристрою потрібно 178 хвилин, в той час як всі флагмани на Android заряджаються майже вдвічі швидше. Лідером став LG G6, який заряджається близько 97 хвилин.

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Раніше повідомлялося, що новий iPhone 8 Plus вибухнув під час підзарядки.