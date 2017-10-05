У Німеччині робота взяли працювати на пошті, щоб листоноші не носили важкі пакунки (відео)

12:40, 05 жовтня 2017
Наука та IT
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В одну подорож робот-поштар бере до 150 кг листів і газет, до того ж не боїться негоди.

Німецька пошта найняла на роботу робота, йдеться в сюжеті ТСН.

Жовтий листоноша, зовні схожий на невеличкий холодильник на колесах, супроводжує поштарів, аби ті не носили важкі пакунки з кореспонденцією. В одну подорож він бере до 150 кг листів і газет, до того ж не боїться негоди.

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В якості тестувального майданчика механічного листоноші обрали місто Бад-Герсфельд у центрі Німеччини.

Перші ніж такі роботи з'являться на вулицях інших німецьких міст, мають пройти шість тижнів випробовувань. Після цього розробники оцінять якість роботи і вдосконалять поштового помічника.

Як повідомляв УНІАН, в японському готелі гостей Олімпіади-2020 будуть обслуговувати роботи.

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