У Німеччині робота взяли працювати на пошті, щоб листоноші не носили важкі пакунки (відео)
В одну подорож робот-поштар бере до 150 кг листів і газет, до того ж не боїться негоди.
Німецька пошта найняла на роботу робота, йдеться в сюжеті ТСН.
Жовтий листоноша, зовні схожий на невеличкий холодильник на колесах, супроводжує поштарів, аби ті не носили важкі пакунки з кореспонденцією. В одну подорож він бере до 150 кг листів і газет, до того ж не боїться негоди.
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В якості тестувального майданчика механічного листоноші обрали місто Бад-Герсфельд у центрі Німеччини.
Перші ніж такі роботи з'являться на вулицях інших німецьких міст, мають пройти шість тижнів випробовувань. Після цього розробники оцінять якість роботи і вдосконалять поштового помічника.
Як повідомляв УНІАН, в японському готелі гостей Олімпіади-2020 будуть обслуговувати роботи.