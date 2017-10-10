Хакер з Чернівців "зламав" сервер одного з мобільних операторів

У Чернівцях затримали 29-річного жителя, який зламав сервер одного з українських мобільних операторів. Про це повідомляє прес-служба департаменту Кіберполіції.

"До поліції звернулись представники одного із найбільших мобільних операторів країни з повідомленням про втручання невідомих осіб до мережі та комп’ютерних систем компанії. Поліцейські встановили та задокументували причетність 29-річного мешканця Чернівців до протиправних дій в комп’ютерних мережах", - йдеться в повідомленні.

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Як розповіли у Кіберполіції, чоловік несанкціоновано втрутився до серверу компанії та на правах адміна організував собі так званий «безліміт» на використання 3G Інтернету. Зазначається, що компанії завдано збитків на суму понад мільйон гривень. За цим фактом розпочато кримінальне провадження.

"Втручання в роботу комп’ютерних мереж компанії чоловік вчинив ще на початку року. Він, шляхом підбору паролів, отримав доступ до серверів компанії на правах адміна. У подальшому, здійснив поповнення трьох своїх особистих рахунків в білінговій системі на суму близько мільйона гривень. Таким чином зловмисник користувався послугами компанії за її ж рахунок", - розповіли в Кіберполіції.

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Крім того, у липні 2017 року поліцейські зафіксували несанкціоноване активування хакером більш як ста скретч-карт цього ж оператора мобільного зв’язку на загальну суму більше 10 тисяч гривень. За оперативною інформацією, чоловік підшуковував можливості збуту цих скетч-карт для переведення коштів на картках у готівку.

У квартирі, де проживає чоловік поліцейські провели санкціонований обшук, звідки вилучили 3g модеми зі зміненими ESN номерами, комп’ютери, жорсткі диски, Wi-Fi маршрутизатори, мобільні телефони та більше півсотні оптичних дисків.