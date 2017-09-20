Вразливість у програмі CCleaner знешкоджено - Кіберполіція

Департамент кіберполіції Національної поліції України повідомляє, що вразливість у програмі CCleaner знешкоджено.

"Компанія-розробник програми CCleaner (5.34) та CCleaner Cloud (v1.07.3214) випустила оновлення безпеки для своїх продуктів, які не містять шкідливого програмного забезпечення (malware) Floxif, знайденого у 32-бітній версії CCleaner 5.33.6162 and CCleaner Cloud 1.07.3191. Malware Floxif збирало інформацію зі скомпрометованих систем та мало змогу завантажувати додатковий шкідливий код у систему", - йдеться у повідомленні.

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Тому користувачам програми CCleaner рекомендують негайно застосувати оновлення від компанії-розробника.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня стало відомо про зараження одного з оновлень популярної програми CCleaner, яку створено для допомоги користувачам при здійсненні планового технічного обслуговування своїх систем.

За даними кіберполіції, версія програми CCleaner зі шкідливим корисним завантаженням (5.33) була випущена у період з 15 серпня до 12 вересня 2017 року.