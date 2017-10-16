Вчені стверджують, що понад 30 тисяч досліджень клітин можуть бути помилковими

Результати більш 30 тис. наукових праць у галузі медицини можуть бути некоректними через плутанину в клітинних лініях, з'ясували вчені з Університету Неймегена в Нідерландах. Дослідження було опубліковано в журналі PLOS ONE, як повідомляє "Газета.ру".

Цілком ймовірно, що клітинні лінії, які використовувалися в цих дослідженнях, були ідентифіковані невірно через забруднення так званими безсмертними клітинами – тобто тими, які здатні ділитися нескінченно.

Так, відомі випадки, коли вчені опублікували дослідження, присвячене раку легенів, а згодом виявлялося, що вони працювали з клітинами печінки. Або, наприклад, замість людських клітин використовувалися клітини миші.

Читайте такожСтворено "нанодрилі" для свердління ракових клітин (фото)

Використовуючи інформацію про вже відомі переплутані клітинні лінії, дослідники з'ясували, що з 1950-х років вони були використані приблизно в 33 тис. публікацій.

Коли клітини поміщаються в живильне середовище, вони якийсь час не діляться або діляться дуже слабо. Єдина клітина, привнесена в цей період ззовні, може непомітно для вчених розростися сильніше досліджуваної культури. За оцінками дослідників, результати до 36% робіт, де досліджувалися клітинні культури, можуть бути помилкові.