Американська компанія повідомила про успішні випробування першого 5G модему

Виробник мікросхем для мобільних телефонів Qualcomm провів випробування модему, здатного передавати дані по 5G мережі.

Читайте такожАмериканська компанія через суд вимагає заборонити виробництво і продаж iPhone в КитаїЯк повідомляє The Verge, мова йде про модем Snapdragon X50, який може передавати інформацію зі швидкістю до 5 Гбіт в секунду. На випробуваннях модем зумів досягти швидкості понад 1 Гбіта за секунду.

Першою про розробку модему для 5G ще в січні повідомила компанія Intel.