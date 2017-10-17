Американська компанія повідомила про успішні випробування першого 5G модему
15:41, 17 жовтня 2017Наука та IT
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Крім цього Qualcomm представила проект смартфона, який підтримує 5G, продаж якого має розпочатися у 2019 році.
REUTERS
Виробник мікросхем для мобільних телефонів Qualcomm провів випробування модему, здатного передавати дані по 5G мережі.
Читайте такожАмериканська компанія через суд вимагає заборонити виробництво і продаж iPhone в КитаїЯк повідомляє The Verge, мова йде про модем Snapdragon X50, який може передавати інформацію зі швидкістю до 5 Гбіт в секунду. На випробуваннях модем зумів досягти швидкості понад 1 Гбіта за секунду.
Першою про розробку модему для 5G ще в січні повідомила компанія Intel.
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