28 жовтня у Житомирі вперше проведуть «наукові пікніки», де молоді вчені ділитимуться знаннями.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, у Житомирі 28 жовтня з 12:00 до 15:00 вперше відбудеться «ScientificFun» - зустріч з молодими науковцями, яку організатори назвали «наукові пікніки». Захід пройде за підтримки Житомирської міської ради.

«Цей проект в 2017 році проходить під гаслом «Від Наукових Пікніків до Центру Науки», адже ми прагнемо втілити досвід Європейських країн та створити стаціонарне місце для всебічного розвитку молоді та зацікавлення наукою», - зазначають у прес-службі міськради.

Зустріч проведуть для популяризації природничих професій та наукової сфери в цілому.

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«Проводячи «наукові пікніки», наші експериментатори, а це молоді і деколи зовсім юні спеціалісти, науковці, ентузіасти, діляться своїми знаннями з присутніми», - розповідають організатори зустрічі.

Учасникам заходу розкриють таємниці фізики, хімії, біології та інших сфер науки.

«Показуємо, що наука буквально усюди навколо нас. Окрім технологічно складних, частина наших експериментів базуються на зовсім буденних предметах: м'ячі, клей, фарби, повітряні кульки чи навіть соломки для напоїв. Таким чином, кожен може з легкістю повторити експеримент вдома», - сказано у повідомленні.