Facebook вимкнув систему штучного інтелекту: боти винайшли свою мову

Керівництво соціальної мережі Facebook змушене було вимкнути свою систему штучного інтелекту, після того як машини почали спілкуватися на власній, неіснуючій мові, яку люди не розуміли, пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

Система використовує чат-боти, які спочатку створювалися для спілкування з живими людьми, але поступово почали спілкуватися між собою.

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Спочатку вони спілкувалися англійською мовою, але в якийсь момент почали листуватися мовою, яку вони самі створили в процесі розвитку програми.

В американських ЗМІ з'явилися уривки з "діалогів", які вели між собою віртуальні співрозмовники [орфографія і пунктуація збережені].

Боб: Я можу могуЯЯ все інше.

Еліс: Кулі мають нуль для мене для мене для мене для мене для мене.

Як пояснює видання Digital Journal, системи штучного інтелекту спираються на принцип "заохочення", тобто продовжують дії за умови, що це принесе їм певну "користь". У певний момент вони не отримали від операторів сигнал заохочення використання англійської мови, тому й вирішили створити свою власну.

Видання Tech Times зазначає, що у роботів спочатку не було обмежень у виборі мови, тому поступово вони й створили свою мову, якою вони можуть спілкуватися простіше й швидше, ніж англійською.

Експерти побоюються, що якщо боти почнуть активно спілкуватися своєю власною мовою, то поступово стануть більш самостійними і зможуть функціонувати поза контролем IT-фахівців. Тим більше, що навіть досвідчені інженери не можуть повністю відстежувати хід розумового процесу ботів.

Нагадаємо, кілька днів тому про штучний інтелект посперечалися голова Facebook Марк Цукерберг і засновник SpaceX, Tesla і PayPal Ілон Маск.

Маск закликав владу США посилити регулювання систем штучного інтелекту, попередивши, що вона становить загрозу для людства. Про потенційну загрозу з боку штучного інтелекту раніше говорив і британський учений Стівен Хокінг.

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Виступаючи на саміті Національної асоціації губернаторів Сполучених Штатів, Маск назвав штучний інтелект "найбільшою загрозою, з якою стикається цивілізація". За його словами, якщо вчасно не втрутитися в процес розвитку цих систем, то буде надто пізно.

"Я продовжую бити тривогу, але поки люди самі не побачать роботів, які ходять по вулицях і вбивають людей, вони не дізнаються, як реагувати [на штучний інтелект]", - сказав він.

Заяви Маска викликали роздратування у засновника Facebook Марка Цукерберга, який назвав їх "досить безвідповідальними".

"У найближчі п'ять або десять років штучний інтелект буде робити життя кращим", - парирував Цукерберг.