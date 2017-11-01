Оплата за допомогою смартфона: в Україні запустили платіжний сервіс Android Pay

Корпорація Google запустила додаток Android Pay, за допомогою якого можна розраховуватись за покупки, повідомляється на сайті Android.

Додаток вже доступний у Google Play. Зазначаэться, що оплату через Android Pay можна здійснювати в усьому світі – у мільйонах магазинів, де приймають безконтактні платежі та де на касі э логотип додатку.

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До додатку варто лише включити свої банківські картки. Під час оплати через Android Pay, номер картки не надсилається в магазин. Замість картки використовується віртуальний рахунок, тож дані залишаються в безпеці.

«У випадку втрати або викрадення телефона ви можете скористатися Диспетчером пристрою Android, щоб негайно заблокувати телефон, установити новий пароль або видалити всю особисту інформацію», - повідомляється на сайті.