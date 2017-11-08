Twitter удвічі збільшив кількість символів в повідомленнях

Сервіс мікроблогів Twitter збільшує дозволений обсяг одного повідомлення до 280 символів.

В офіційному блозі Twitter нагадали, що почали тестувати можливість постити більш об'ємні повідомлення ще у вересні. На початку тестування користувачі доводили кількість символів у повідомленні до максимальної, оскільки це було для них чимось новим, але потім ситуація нормалізувалася.

Читайте такожTwitter посилює порядок розміщення політичної реклами

"Ми побачили, що люди, які мали використовувати в повідомленні більше 140 символів, твітили більш легше і частіше", - підкреслили творці сервісу.

Відзначається, що користувачі, яким надали у вересні доступ до 280 символів у повідомленні, отримували більше лайків, ретвітів, згадок і фоловерів.

При цьому, час, який користувачі витрачають на читання стрічки в Twitter, не має суттєво змінитися. Тільки 5% твітів були довші 140 символів, а 2% - 190 символів.

Розробники Twitter також додали, що повідомлення японською, корейською та китайською мовами будуть як і раніше містити максимум 140 символів. Вони пояснили своє рішення тим, що ці мови дозволяють висловити думку меншим числом символів.