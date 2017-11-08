Apple тестує сервіс з переказу грошей через iMessage

Компанія Apple почала тестувати бета-версію сервісу з переказу та отримання грошей за допомогою Apple Pay Cash, завдяки чому користувачі зможуть здійснювати платежі через додаток iMessage, повідомляє Techcrunch. Протестувати сервіс можуть поки лише власники смартфонів в США з програмним забезпеченням iOS версії 11.2.

Читайте такожВ Apple попередили про можливе вигорання дисплеїв iPhone XПісля оновлення до iOS 11.2 у iMessage з'явитьсякнопка Apple Pay, яка дозволяє провести платіж. Попросити грошовий переказ можна за допомогою відправки автоматичного повідомлення з відповідним запитом, а для здійснення переказу досить натиснути на СМС співрозмовника, який попросив грошей.

Після отримання першого грошового переказу користувач отримає віртуальну карту Apple Pay Cash, яку можна використовувати тільки для переказів або оплати через Apple Pay. Платіж через iMessage можна провести з допомогою будь-якої дебетової або кредитної карти, прив'язаної до Apple Pay, додали в компанії.