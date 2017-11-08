Помер американський астронавт Річард Гордон, який облетів навколо Місяця

На 89-му році життя помер американський астронавт Річард Гордон, який у 1969 році облетів навколо Місяця на космічному кораблі «Аполлон-12». У повідомленні на сайті NASA зазначається, що астронавт помер 6 листопада.

Читайте такожНа Місяці виявили нові запаси льодуРічард Гордон став астронавтом в 1963 році. Він провів у космосі 316 годин. У 1966 році він пілотував космічний корабель «Джеміні-11», під час цього першого польоту він двічі виходив у відкритий космос. У 1969 році Річард Гордон керував космічним кораблем «Аполлон-12». Він пілотував корабель на навколомісячній орбіті під час другої висадки людини на Місяць.

Він був одним з 24 осіб у світі, які долетіли до Місяця.

Після відходу з NASA в 1972 році Річард Гордон був віце-президентом футбольного клубу і займав керівні позиції в декількох газових і нафтових компаніях.