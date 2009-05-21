Папа Римський закликав активніше використовувати інтернет
01:10, 21 травня 2009Наука та IT
1155 0
Для популяризації церкви
Папа Римський Бенедикт XVI закликав молодих католиків активніше використовувати інтернет для популяризації церкви, повідомляє AP.
Понтифік зазначив, що інтернет змінив спосіб розповсюдження інформації, а також відносини між людьми. Бенедикт XVI вважає, що молодь повинна активніше використовувати Мережу для донесення до людей релігійних цінностей з метою поліпшення людських взаємин.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter