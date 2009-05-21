Папа Римський закликав активніше використовувати інтернет

Для популяризації церкви

Папа Римський Бенедикт XVI закликав молодих католиків активніше використовувати інтернет для популяризації церкви, повідомляє AP. Понтифік зазначив, що інтернет змінив спосіб розповсюдження інформації, а також відносини між людьми. Бенедикт XVI вважає, що молодь повинна активніше використовувати Мережу для донесення до людей релігійних цінностей з метою поліпшення людських взаємин.

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