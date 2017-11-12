Японська FutureModel випустила у продаж найменший у світі смартфон

13:12, 12 листопада 2017
Наука та IT
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Габарити найменшого смартфона NichePhone-S - 90 х 50 мм, завтовшки він 6,5 мм.

Японська компанія FutureModel випустила у продаж найменший у світі смартфон NichePhone-S / скрін відео

Японська компанія FutureModel випустила у продаж найменший у світі смартфон NichePhone-S, розміри якого дещо більші, ніж кредитна картка, а його вага становить 38 гр.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Габарити NichePhone-S - 90 х 50 мм, завтовшки він 6,5 мм. Смартфон працює на двоядерному процесорі MediaTek MT6572A і на операційній системі Android 4.2 Jelly Bean.

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Дисплей у смартфона звичайний монохромний, роздільною здатністю 128 х 64 пікселів. Ємність батареї становить 550 мА/год, цього цілком вистачає на 72 год роботи в режимі очікування або на 3 год безперервної розмови.

NichePhone-S має Wi-Fi і Bluetooth, диктофон, будильник і музичний програвач, який може відтворювати музику з хмарного сховища.

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Теги: #найменший у світі смартфон#смартфон NichePhone-S#японська компанія FutureModel