Проблема з екранами: Apple вдвічі скоротить поставки iPhone X

Американський виробник гаджетів - корпорація Apple планує вдвічі скоротити перші поставки нового ювілейного смартфона iPhone X, повідомляє Прайм з посиланням на американські ЗМІ.

Читайте такожApple випустить iPhone X "для бідних"

"Підставою для такого різкого скорочення поставок стали технічні проблеми з дисплеями пристроїв. Розробники повідомили про проблеми, які сталися при установці модуля, відповідального за нову функцію розпізнавання осіб у гаджеті", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що крім цього, постачальники, які виробляють для Apple дисплеї на iPhone X, просто не здатні перевищити показник поставок в 10 мільйонів виробів щомісяця.

"Американська компанія вже проводить переговори з іншими потенційними постачальниками дисплеїв для свого товару, але наразі Apple зможе випустити лише 20 мільйонів нових пристроїв", - підкреслює видання.