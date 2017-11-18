У Facebook з'явився додаток, який редагуватиме відео

Компанія Facebook представила додаток для створення і редагування відео під назвою Facebook Creator.

Про це повідомляється в офіційному блозі розробника, передає Еспресо.

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У додатку можна видозмінювати відео, а також додавати заставки, рамки і стікери. Також Facebook Creator дозволяє дивитися коментарі до відео з інших соцмереж й завантажувати їх туди.

Як наголошується, в такий спосіб Facebook збирається переманити до себе відеоблогерів з платформи YouTube. У компанії зазначають, що вони можуть запропонувати зручнішу, ніж на Facebook, систему монетизації.

Додаток вже є у App Store і незабаром з'явиться в Google Play.