Facebook почав розвивати власний відеоконтент і кине виклик YouTube і ТБ

Найбільша в світі соцмережа Facebook має намір серйозно розвивати відеопродукцію і в майбутньому конкурувати з традиційними телебаченням і з гігантом ринку YouTube, передає Бі-бі-сі.

Читайте такожFacebook розробляє пристрій для спілкування по відеозв'язку - BloombergОкрема стрічка для відео у "Фейсбуці" була запущена в США в минулому році, але до цих пір в основному в неї потрапляли невеликі аматорські ролики або короткі новинні кліпи.

За задумом компанії, відеострічку замінить нова вкладка Watch, де будуть викладені відеопрограми, багато з яких створені на гроші Facebook.

Нова функція спочатку буде доступна для деякої кількості користувачів в США, потім пошириться по всьому світу.

Деякі відеопрограми будуть тривати більше 10 хвилин - набагато довше, ніж зараз люди дивляться відероликів в соцмережі.

За словами продакт-менеджера Facebook Деніела Денкера, користувачам подобається випадково натрапляти на відеролікі в їх стрічці, але їм також до душі і окрема стрічка для перегляду відео.

Вкладка Watch буде персоналізованої для кожного користувача: насамперед в неї потраплять програми, які подобаються друзям.

Юзери зможуть в процесі перегляду або після коментувати, спілкуватися з друзями, створювати співтовариства за інтересами.

"Перегляд відео не обов'язково повинен бути пасивним", - написав у "Фейсбуці" засновник мережі Марк Цукерберг.

Ринок відео в інтернеті непростий і висококонкурентний. І вихід Facebook на цей ринок - нове джерело доходу для соцмережі і виробників відеоконтенту. Ексклюзивні партнери Facebook отримають 55% прибутку, який буде надходити завдяки рекламним вставкам, решту заробить соцмережа.

Facebook на ринку відео в інтернеті доведеться конкурувати не тільки зі старожилами YouTube і Netflix, але і з новачком-важковаговиком в особі Disney.

Кілька днів тому американська Walt Disney повідомила про плани з 2019 року відмовитися від співпраці з Netflix і запустити потокове відеомовлення, а почне вже в наступному році з інтернет-трансляцій передач свого спортивного підрозділу ESPN.

За інформацією агентства Рейтер, Facebook вже уклав контракти з компаніями Vox Media, BuzzFeed, ATTN, Group Nine Media та іншими, які орієнтуються на аудиторію у віці 30-40 років - так званих мілленіалів.

Facebook вже підготував для нового сервісу відеопередачі каналу National Geographic, відеоролики жіночої національної баскетбольної асоціації, матчі американської бейсбольної ліги і шоу для батьків від компанії Time Inc.