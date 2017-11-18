У Німеччині заборонили смарт-годинники для дітей через стеження батьків

У Німеччині Федеральне мережеве агентство заборонило використання «розумних годинників», які дозволяють дорослим слухати, що відбувається поруч з дитиною. Така технологія була розцінена як спосіб стеження.

Про це повідомляє Громадське з посиланням на DW.

За словами чиновників, батьки деяких дітей використовували «розумні годинники» у тому числі для того, щоб підслуховувати, що говорять вчителі в класі. Самі вчителі — а часто і учні — в цей момент не помічали, що мікрофон на годиннику ввімкнений.

Агентство рекомендує батькам дітей, у яких є «розумні годинники», знищити ці пристрої.

У відомстві підкреслили, що йдеться не про всі «розумні годинники», а тільки про ті, які працюють без зв'язку з телефоном дитини і в яких є функція «голосового моніторингу». Вона за допомогою програми на сторонньому телефоні дозволяє вмикати мікрофон і слухати, що відбувається поруч з дитиною.