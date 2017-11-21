При зборці iPhone X незаконно працюють студенти-стажери - FT

Китайський підрядник Apple - компанія Foxconn - використовує при збірці iPhone X студентів, які незаконно працюють понаднормово, щоб наздогнати попит на нові смартфони після виробничих збоїв. Про це пише газета The Financial Times з посиланням на розповіді самих студентів, задіяних на підприємстві, передає РБК.

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За словами шести співрозмовників газети, які працюють на підприємстві у Чженчжоу, де збирають нові iPhone, вони працюють по 11 годин на день. Робочий день такої тривалості, як уточнює видання, за китайським законодавством є неприпустимим для студентів-стажерів.

Студенти розповіли, що вони у складі групи з 3 тис. учнів училища залізничного транспорту міста Чженчжоу у вересні були направлені на роботу в місцевий підрозділ компанії Foxconn. Всім направленим на роботу від 17 до 19 років. Студентам пояснили, що тримісячний «досвід роботи» на підприємстві необхідний для завершення навчання. 18-річна студентка, яка побажала залишитися невідомою, зізналася, що збирала до 1200 iPhone X в день. У навчальному закладі відмовилися від коментарів, зазначає FT.

Apple і Foxconn визнали, що випадки, коли студенти-стажери працювали понаднормово, були, і пообіцяли усунути такі порушення. При цьому в обох компаніях запевняють: студенти працювали добровільно і отримували належні за це компенсації та пільги.

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