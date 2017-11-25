Більшість російськомовних акаунтів Twitter є ботами - НАТО

Близько 60% всіх російськомовних облікових записів в соціальній мережі Twitter мають вигляд автоматизованих, тобто ботів.

Читайте такожУ викраденні даних Uber запідозрили хакерів з Росії

Про це йдеться в доповіді Центру передового досвіду НАТО зі стратегічних комунікацій (NATO Strategic Communications Centre of Excellence), яке базується в Ризі дослідного центру, який сприяє трансформації альянсу, пише Голос Америки.

"Російськомовні боти створюють приблизно 70% всіх російських повідомлень про НАТО в країнах Балтії та Польщі. Загалом 60% активних російськомовних облікових записів мають вигляд автоматизованих. Для порівняння 39% англомовних облікових записів є ботами", - зазначає доповідь.

Дослідження під назвою Robotrolling зазначає, що його висновки грунтуються на аналізі твітів, які стосувалися НАТО в країнах Балтії та Польщі.