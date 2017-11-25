У Новій Зеландії створили першого у світі віртуального політика

Новозеландський винахідник Нік Геррітсен запустив першого у світі віртуального політика на ім'я Сем, яка може спілкуватися з людьми в чаті Messenger, повідомляє видання N+1.

Читайте такожВ Boston Dynamics показали, як робот робить сальто (відео)За інформацією видання, Сем повинна "закрити діру, яка є між обіцянками реальних політиків і виконанням їх на ділі".

Вона зараз не має можливості спілкуватися з користувачами на необмежену кількість тем, однак список можливих бесід опублікований на її сайті. Сем може поспілкуватися з людьми про освіту, вибори, глобальне потепління, міграційні процеси і закони.

З віртуальним політиком може поспілкуватися кожен бажаючий за допомогою Facebook. Якщо попросити Сем розповісти щось про себе, вона презентуватиме свою головну ідею і прагнення. "З вашою допомогою, я можу перетворитися на політика, який зможе реально представляти Нову Зеландію", - відповідає вона.