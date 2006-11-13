З вовками жити...

Зоопарк американського штату Міннесота працює над грой - симулятором життя вовчої зграї в Йеллоустонському національному парку, повідомляється на сайті WCCO-TV.

Гра одержала назву Wolfquest. Мета, яка ставиться перед користувачем, проста: йому потрібно виживати, буквально знаходячись у вовчій шкурі, займаючись пошуком їжі, оберігаючи потомство і уникаючи зіткнень з ворогами.

За заявою творців, гра розрахована на дітей від 9 до 13 років. «Ми хочемо, щоб гравці почали співпереживати вовкам, зацікавилися і можливо відкрили б для себе щось нове» - сказав Грант Спікелмаєр (Grant Spickelmier), співробітник зоопарк.

Робота над Wolfquest буде завершена до грудня 2007 року.

Лента.ру