Перший запуск з російського космодрому "Восточний" запланований на кінець квітня

Про це заявив журналістам глава "Роскосмосу" Ігор Комаров, передає Бі-бі-сі. "(Перший запуск) буде в останній декаді квітня", - сказав він, зазначивши, що зараз проводиться аналіз підсумків "сухого вивезення" ракети-носія "Союз-2.1 а", який відбувся минулого тижня.

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Підготовка до запуску ведеться згідно з графіком, сказав Ігор Комаров.

"Союз-2.1, а" повинен буде вивести на орбіту космічні апарати "Аіст-2Д" та "Михайло Ломоносов", а також наносупутник SamSat-218.

На повну потужність російський космодром вийде до 2018 року, а інфраструктура для забезпечення запуску пілотованого повинна бути підготовлена до 2024 року.

Випробування ракети-носія "Союз", так зване "сухе вивезення", пройшли 22 березня.

"Сухе вивезення" означає, що ракета повністю готується до пуску, але паливом її не заправляють. В рамках цієї роботи перевіряються методики і системи старту.