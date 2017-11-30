"Нікого не зламував": ЗМІ знайшли екс-співробітника Twitter, який відключив Трампа від соцмережі на 11 хвилин

Журналістам вдалося розшукати колишнього співробітника Twitter, який змусив акаунт президента США Дональда Трампа зникнути на 11 хвилин, передає TechCrunch.

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Відповідальним за цей вчинок визнав себе Бахтіяр Дуйсак, громадянин Німеччини з турецьким корінням. Він працював з Twitter як підрядник від фірми Pro Unlimited.

Після інциденту компанія Twitter визнала, що акаунт Трампа дійсно деактивував один з підрядників, який зробив це в останній день своєї роботи. При цьому його ім'я не називалося.

Дюсак розповів, що відключення Twitter-аккаунта Трампа було «помилкою», і він ніколи не думав, що запис дійсно може бути дезактивований. «Я нікого не зламував. Я не робив нічого такого, що не в моїх повноваженнях. Я не порушував жодних правил», - говорить Дюсак.

TechCrunch з'ясував, що в останній день роботи в Twitter Дуйсак помітив, як хтось поскаржився на акаунт президента США. Тоді він зробив так, щоб обліковий запис Трампа був заблокований. Після цього молодий чоловік закрив ноутбук і покинув будівлю компанії.

При цьому, за словами екс-співробітника Twitter, він не вірив, що обліковий запис буде деактивовано.

Зараз Дуйсак повернувся в Німеччину. Своє інтерв'ю він закінчив словами про те, що любить Америку.