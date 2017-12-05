Астрономи показали знімок "вибухонебезпечної" галактики

Вчені за допомогою телескопа Hubble отримали знімок галактики ESO 580-49, яка розташовується на відстані 190 мільйонів світлових років від Землі в сузір'ї Терезів. Знімок був опублікований на сайті телескопа, передає dt.ua.

Як відзначають дослідники, незважаючи на те, що галактика здається зовні спокійною, вона демонструє "вибухонебезпечні тенденції".

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У жовтні 2011 року був виявлений потужний сплеск високоенергетичного гамма-випромінювання, відомий як гамма-сплеск. Це випромінювання прийшло з області неба, в якій знаходиться ESO 580-49. Астрономи вважають, що саме в цій галактиці і стався сам гамма-сплеск. На відстані близько 185 мільйонів світлових років від Землі це був другий найближчий гамма-сплеск з усіх коли-небудь виявлених.

Гамма-сплески є одними з найбільш яскравих подій у космосі, які перевершують сукупний вихід гамма-випромінювання всієї спостережуваного Всесвіту за кілька секунд.

Точна причина, яка призвела до гамма-сплеску в цій галактиці, залишається загадкою. Тому астрономи припустили, що ESO 580-49 є господарем нового типу гамма-сплеску.