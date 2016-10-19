Ета Кіля: астрономи показали фото зірки, яка може знищити Землю

Також вони опублікували знімки в журналі Astronomy&Astrophysics, передає РІА Новости.

Європейські астрономи отримали найчіткіші на сьогодні фотографії цієї зірки, кожен піксель на яких відповідає довжині лише в 14 астрономічних одиниць, середніх відстаней між Землею і Сонцем (149 мільйонів кілометрів). Це стало можливим завдяки технології оптичної інтерферометрії, що об'єднала чотири невеликих допоміжних телескопи VLT в обсерваторії в єдиний віртуальний телескоп, здатний розглянути деталі, недоступні навіть для "Хаббла" і "великого" VLT.

Ці фотографії допомогли вченим розглянути незвичайний регіон у центральній частині системи між "великою" і "малою" зірками Ета Кіля, в якому стикаються зоряні вітри кожного зі світил, породжуючи незвичайні завихрення і структури у матерії туманності Гомункула.

Крім відкриття цієї структури, вчені так само змогли точно виміряти швидкість втрати маси більш великою зіркою. Як пояснює Вайгельт, подібні виміри необхідні для оцінки того, як скоро Ета Кіля перетвориться на наднову, потужність якої буде така, що її вибух може в теорії загрожувати й Землі, незважаючи на гігантську відстань між Сонцем і цією мега-зіркою.

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Вибух такої зірки, механізм і наслідки якого поки не зрозумілі через унікальність Ета Кіля, зробить її більш помітною на нічному небі, ніж Венера, і призведе до бомбардування атмосфери і навколоземного простору великою кількістю заряджених частинок і гамма-променів, якщо "вісь" наднової буде спрямована на Землю. Вони знищать всі супутники на орбіті і, імовірно, позбавлять Землю її озонового шару, що може викликати катастрофічні наслідки для життя на нашій планеті.

Зірка Ета Кіля (n Carinae) відома своєю незвичайною історією. Вперше світило було зазначено на карті неба англійським астрономом Едмундом Галлєєм у 1677 році. Протягом 18 століття і початку 19 століття яскравість цієї зірки періодично збільшувалась і зменшувалася. наприклад, у 1827 році її яскравість почала швидко зростати, досягнувши максимуму в квітні 1843 року, коли зірка затьмарила всі інші світила на небосхилі, крім Сіріуса, який приблизно в тисячу разів ближче до Землі, ніж Ета Кіля (7800 світлових років).

Спостереження за цією зіркою у поточному сторіччі та в кінці 20 століття показали, що вона є вкрай екзотичною подвійною системою, що складається з, можливо, найбільшої зірки Галактики масою 120-150 Сонць та її "невеликого" супутника, чия маса лише 30-80 разів вища, ніж у нашого світила.

Тиск світла всередині надр більшого світила настільки великий, що спалахи активності всередині Ета Кіля буквально "зривають" зовнішні покриви зірки, викидаючи їх у відкритий космос. За поточними оцінками вчених, понад половина системи вже втратила близько 30 мас Сонця у ході подібних спалахів, сліди яких утворили красиву туманність Гомункула, що оточує Ета Кіля.