YouTube зробить платним прослуховування музики - ЗМІ

Хостинг YouTube в березні запропонує сервіс для прослуховування музики онлайн. За інформацією Bloomberg, його назвуть Remix, пише Страна.uа.

Завдяки Remix передплатники (сервіс буде платним) зможуть слухати музику відомих виконавців легально з комп'ютера і в додатках. Також там можна буде дивитися відеокліпи.

До цього Google не раз намагалася запустити свій додаток для прослуховування музики. В 2011 році стартував сервіс Google Play Music, YouTube Music Key з'явився в 2014 році, який потім став частиною YouTube Red, де можна було дивитися відео без реклами.

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За даними Bloomberg, американська корпорація вже домовилася з Warner Music Group, найбільшим звукозаписним лейблом. Зараз Google веде переговори з Sony Music Entertainment, Universal Music Group і Merlin, консорціумом незалежних музикантів. Експансії американців на ринку стримінгових сервісів можуть перешкодити Universal, Sony, з якими Google не може домовитися вже кілька місяців.

На даний момент серед стриминговых сервісів найбільш помітні Spotify, Apple Music і "Яндекс. Музика", що надають доступ до своєї музичної бібліотеки за передплатою.