Запущений з використанням української ракети російський супутник не вийшов на зв'язок

Зв'язок з російським супутником «Ангосат», який був запущений з Байконура за допомогою української ракети-носія «Зеніт-2СБ», втрачений. Про це повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на джерело на космодромі.

«Після відділення від розгінного блоку "Фрегат" супутник вийшов на зв'язок, але згодом зв'язок з ним було втрачено, телеметрична інформація перестала надходити», - сказав співрозмовник агентства.

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Фахівці намагаються встановити зв'язок із супутником. Супутник запустили 26 грудня о 22.00 за місцевим часом (21.00 за Києвом).

Як повідомляв УНІАН, українська ракета-носій «Зеніт-2СБ» в ніч на середу вивела на розрахункову орбіту перший національний супутник зв'язку Анголи AngoSat-1.

Супутник AngoSat повинен забезпечити мовлення на території Анголи та інших країн Африки. Очікується, що протягом 15 років він буде служити для поліпшення сигналів супутникового зв'язку, доступу до інтернету, радіо і телебачення.