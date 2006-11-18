Камери заднього виду визнали ефективнішими за парктроніки

Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США (NHTSA) провела випробування електронних систем, що допомагають при русі автомобіля заднім ходом. Найефективнішим засобом були визнані камери заднього виду, які виявилися надійнішими за "парктроніки", повідомляє Autoblog.com.

Під час досліджень з`ясувалося, що "парктроніки" неадекватно оцінюють розміри предметів позаду машини, мають помилкові спрацьовування - все це може призвести до аварії. Камери позбавлені таких недоліків, проте їх працездатність сильно залежить від погодних умов - сніг, дощ або яскраве сонце роблять камеру заднього виду марною.

Утім, фахівці NHTSA стверджують, що ідеальної системи, яка гарантує безпеку заднього ходу, не існує. Найчастіше в результаті таких аварій страждають маленькі діти, яких не видно у заднє скло автомобіля. Щороку в США під задніми колесами машин гинуть більше 180 людей, і сім тисяч одержують поранення.

Лента.ру