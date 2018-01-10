У SpaceX прокоментували інформацію ЗМІ про втрату секретного супутника США
Ракета-носій SpaceX із супутником Zuma на борту працювала коректно.
Ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX, яка повинна була вивести на орбіту американський секретний супутник Zuma, працювала коректно.
Про це заявила президент компанії Гвінн Шотвелл, повідомляє видання Spaceref.
"Falcon 9 працював правильно в неділю вночі. Якщо ми або хто-небудь ще зрозуміємо, що це було не так, ми відразу ж повідомимо", - сказала вона.
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Раніше Bloomberg і Reuters повідомили, що компанії SpaceX Ілона Маска не вдалося вивести на орбіту секретний супутник США Zuma. За даними джерел, сконструйований військово-промисловою корпорацією Northrop Grumman супутник не зміг відокремитися від другого ступеня ракети Falcon 9 і швидше за все вже розбився або впав у море.
Нагадаємо, Falcon 9 із супутником Zuma було запущено 8 січня з мису Канаверал у Флориді. Портал Space.com зазначав, що замовлення SpaceX на запуск супутника був зроблений урядом США, але яке саме відомство буде відповідати за його експлуатацію, не уточнював.
Спочатку запуск Zuma планувався на листопад минулого року, однак потім було перенесено на січень. Приводом, як стало відомо пізніше, стали технічні проблеми з обтічником ракети-носія і негода.
До цього SpaceX успішно запустила багаторазову ракету-носій 23 грудня 2017 року. Тоді Falcon 9 стартувала з бази ВПС США Ванденберг у штаті Каліфорнія і згодом вивела на орбіту десять супутників зв'язку Iridium Next.