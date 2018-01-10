У SpaceX прокоментували інформацію ЗМІ про втрату секретного супутника США

Ракета-носій Falcon 9 компанії SpaceX, яка повинна була вивести на орбіту американський секретний супутник Zuma, працювала коректно.

Про це заявила президент компанії Гвінн Шотвелл, повідомляє видання Spaceref.

"Falcon 9 працював правильно в неділю вночі. Якщо ми або хто-небудь ще зрозуміємо, що це було не так, ми відразу ж повідомимо", - сказала вона.

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Раніше Bloomberg і Reuters повідомили, що компанії SpaceX Ілона Маска не вдалося вивести на орбіту секретний супутник США Zuma. За даними джерел, сконструйований військово-промисловою корпорацією Northrop Grumman супутник не зміг відокремитися від другого ступеня ракети Falcon 9 і швидше за все вже розбився або впав у море.

Нагадаємо, Falcon 9 із супутником Zuma було запущено 8 січня з мису Канаверал у Флориді. Портал Space.com зазначав, що замовлення SpaceX на запуск супутника був зроблений урядом США, але яке саме відомство буде відповідати за його експлуатацію, не уточнював.

Відео: SpaceX

Спочатку запуск Zuma планувався на листопад минулого року, однак потім було перенесено на січень. Приводом, як стало відомо пізніше, стали технічні проблеми з обтічником ракети-носія і негода.

До цього SpaceX успішно запустила багаторазову ракету-носій 23 грудня 2017 року. Тоді Falcon 9 стартувала з бази ВПС США Ванденберг у штаті Каліфорнія і згодом вивела на орбіту десять супутників зв'язку Iridium Next.