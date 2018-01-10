У сервісі Google Street View з’явився фоновий шум

Японський музикант Нао Токуї створив функцію під назвою «Уявні звукові карти», що створює фоновий шум на основі того, на що користувач дивиться у Google Street View.

Про це повідомляє The Village Україна з посиланням на Engadget.

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Це працює за умови поєднання двох різних нейронних мереж. Одна з них може ідентифікувати вміст у різних зображеннях вулиць, тоді як інша може визначити звук та акустику навколишнього середовища.

Наприклад, у житловому районі Вашингтона можна почути звуки громадського транспорту, машин, а також людей, які спілкуються між собою.

Окрім цього, можна потрапити і в середину будівель. Наприклад, у храм Саграда-Фамілія в Барселоні або на Станцію Токіо - центральний залізничний вокзал.

Відео: Nao Tokui

Сервіс можна спробувати на сайті Imaginary Soundscapes. Він працює лише на ПК з браузерами Chrome і Firefox. За замовчуванням сайт веде до випадкового місця, але користувачі можуть ввести свою власну адресу або відвідати інше випадкове місце.