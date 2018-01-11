У NASA перейменували космічну обсерваторію Swift

15:39, 11 січня 2018
Наука та IT
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Рішення про це було оголошено на 231 зустрічі американського астрономічного товариства.

Обсерваторія Swift була запущена в 2004 році / фото NASA

Американське аерокосмічне агентство NASA вирішило перейменувати діючу космічну обсерваторію Swift в честь колишнього керівника місії Ніла Герельса, який помер у минулому році.

Як повідомляє SpaceNews, рішення про це було оголошено на 231 зустрічі американського астрономічного товариства.

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Обсерваторія Swift була запущена в 2004 році і здатна швидко наводитися на спалахуючі джерела у всесвіті і спостерігати їх в різних діапазонах – від гамма-променів до видимого світла. Спочатку планувалося, що обсерваторія прослужить на орбіті два роки, проте її служба неодноразово продовжувалася.

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Теги: #Обсерваторія Swift