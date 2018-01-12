"Терабайт смерті": у США готуються відбити масштабну кібератаку

Хакери збільшують кількість атак на військову инфраструтктуру США, одночасно знаходячи нові методи нападів.

Про це заявив глава Управління оборонних інформаційних систем міноборони США генерал-лейтенант Алан Лінн, повідомляє РБК з посиланням на прес-службу Пентагону.

За словами Лінна, чиє відомство забезпечує кіберзахист мереж Пентагону, обсяг атак збільшується регулярно і в рази. Так, ще кілька років тому трафік під час атак досягав рівня одного - двох гігабайт. Нині військовому відомству доводиться відбивати атаки масштабом 600 гігабайт. Крім того, хакери винаходять "різні нові способи проведення атак, про які раніше ми не могли й подумати", - зазначив генерал-лейтенант.

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"Тепер, те що можна назвати "терабайтом смерті" - насувається на нас. Ми готові до цього, так як знаємо, що він настане. Це тільки питання часу, коли ми з ним зустрінемося", - заявив Лінн.

Високопоставлений офіцер Пентагону одночасно зазначив, що із зростанням числа кібернападів зростає й інформаційна інфраструктура військового відомства, яку має захищати його управління. Зараз, за його словами, в неї входить 3,2 млн користувачів. Всі вони потребують захисту та підтримки. "Кожну секунду, кожну хвилину щось відбувається, так що ти не можеш відволіктися від цього", - описав він ситуацію.

При цьому Лінн додав, що його відомство поки може справлятися із зростаючою загрозою. "Ми проводимо відмінну роботу, але рівень атак, з якими ми зіткнулися, вразив нас, і я все ще продовжую дивуватися, наскільки вони були важкими для нас", - розповів він.

Про зростаючу загрозу Лінн сказав під час спілкування з журналістами, яке пройшло у Вашингтоні. Захід було організовано Асоціацією по електроніці і комунікацій для збройних сил (AFCEA).