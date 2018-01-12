"Терабайт смерті": у США готуються відбити масштабну кібератаку
Наразі військовому відомству США доводиться відбивати кібератаки масштабом 600 гігабайт.
Хакери збільшують кількість атак на військову инфраструтктуру США, одночасно знаходячи нові методи нападів.
Про це заявив глава Управління оборонних інформаційних систем міноборони США генерал-лейтенант Алан Лінн, повідомляє РБК з посиланням на прес-службу Пентагону.
За словами Лінна, чиє відомство забезпечує кіберзахист мереж Пентагону, обсяг атак збільшується регулярно і в рази. Так, ще кілька років тому трафік під час атак досягав рівня одного - двох гігабайт. Нині військовому відомству доводиться відбивати атаки масштабом 600 гігабайт. Крім того, хакери винаходять "різні нові способи проведення атак, про які раніше ми не могли й подумати", - зазначив генерал-лейтенант.
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"Тепер, те що можна назвати "терабайтом смерті" - насувається на нас. Ми готові до цього, так як знаємо, що він настане. Це тільки питання часу, коли ми з ним зустрінемося", - заявив Лінн.
Високопоставлений офіцер Пентагону одночасно зазначив, що із зростанням числа кібернападів зростає й інформаційна інфраструктура військового відомства, яку має захищати його управління. Зараз, за його словами, в неї входить 3,2 млн користувачів. Всі вони потребують захисту та підтримки. "Кожну секунду, кожну хвилину щось відбувається, так що ти не можеш відволіктися від цього", - описав він ситуацію.
При цьому Лінн додав, що його відомство поки може справлятися із зростаючою загрозою. "Ми проводимо відмінну роботу, але рівень атак, з якими ми зіткнулися, вразив нас, і я все ще продовжую дивуватися, наскільки вони були важкими для нас", - розповів він.
Про зростаючу загрозу Лінн сказав під час спілкування з журналістами, яке пройшло у Вашингтоні. Захід було організовано Асоціацією по електроніці і комунікацій для збройних сил (AFCEA).