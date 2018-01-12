У Нідерландах розробили додаток для укладення згоди на секс

У Нідерландах розробили додаток LegalFling, за допомогою якого стало можливим юридично оформити інтимний зв'язок.

Нова розробка може узаконити статевий акт з партнером за допомогою спеціального запиту, який підтверджує обопільна згода, пише Главред з посиланням на Metro.

Як вважають голландські розробники, так можна буде оформити сексуальний зв'язок офіційно, що може стати в нагоді, якщо один з партнерів потім захоче звинуватити іншого у зґвалтуванні.

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Виражаючи згоду на статевий акт через додаток, користувач укладає юридичну угоду і погоджується на певні правила. Серед них згода на відео - і фотозйомку, використання контрацепції, відсутність венеричних захворювань, можливість застосування елементів БДСМ та ненормативної лексики.

Нагадаємо, в останні місяці по світу прокотилася хвиля скандалів, пов'язаних із зґвалтуваннями та сексуальними домаганнями. У той же час, не всі жінки однозначно підтримали цю ініціативу.