Відомі француженки закликали не вважати нетактовні залицяння чоловіків домаганнями

Актриса Катрін Деньов і ще близько 100 відомих французьких жінок засудили кампанію, спрямовану проти сексуальних домагань, розповсюджену в результаті скандалу і звинувачень навколо кінопродюсера Харві Вайнштейна. Свою позицію Деньов і її однодумниці виклали у спеціальній колонці для французького видання Le Monde, передає РБК.

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«Зґвалтування - це злочин. Але наполегливі або нетактовні залицяння - ні», - заявили француженки.

«Це прагнення відправляти «свиней» на бійню замість того, щоб допомагати жінкам ставати більш незалежними, фактично грає на руку ворогам сексуальної свободи», - йдеться у колонці. Її автори вважають, що дана кампанія є пуританською, а право чоловіків «приставати до жінок» є невід'ємною частиною сексуальної свободи.

«Цей самосуд карає чоловіків, змушує деяких з них піти у відставку, хоча все, що вони зробили, - це торкнулися чийогось коліна, намагалися отримати поцілунок або поговорити на інтимні теми під час обіду», - підкреслюють Деньов та її соратниці.

«Ми захищаємо право приставати, це життєво важливо для сексуальної свободи», - зазначають вони.

Як повідомляв УНІАН, голлівудські актори через скандал з домаганнями прийшли на церемонію "Золотий глобус" у чорному.